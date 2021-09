Coppa Italia di Promozione il 12 settembre si parte: subito derby Miglianico-Ortona

Ufficializzato il tabellone del primo turno, 43 squadre in corsa per il trofeo: venti scontri diretti e un triangolare

Ufficializzato ieri il tabellone per il primo turno della Coppa Italia di Promozione Abruzzo. Gare di andata programmate per domenica 12 settembre alle 16, ritorno il 19 settembre alle 16. Dal 26 settembre scatterà invece il campionato nei tre gironi. La Coppa sarà l’antipasto di una stagione mozzafiato e fornirà le prime indicazioni, in particolare dai big match usciti fuori dal tabellone che mettono di fronte alcune candidate alla promozione in Eccellenza, come Miglianico e Ortona o Atessa e San Salvo.

Il programma delle partite: Alba Montaurei – Miano, Atessa – San Salvo, Casolana – Val di Sangro, Casoli 1966 – Hatria 1957, Fater Angelini – Elicese, Fucense Trasacco – Tagliacozzo, Francavilla – San Giovanni Teatino, Miglianico – Ortona, Morro D’Oro – Santegidiese 1948, Mutignano – Fontanelle, Nerostellati – Ovidiana Sulmona, New Club Villa Mattoni – Montorio 88, Piano della Lente – Rosetana, San Gregorio – Amiternina Scoppito, Silvi – Mosciano, Tollese – Bucchianico, Tornimparte 2002 – Pizzoli, Turris Calcio Val Pescara – Pianella 2012, Union Fossacesia – Athletic Lanciano, Valle Peligna – Scafapassocordone. Triangolare: Pucetta – Celano, riposa Paterno.