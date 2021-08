Contributi a fondo perduto per le società sportive abruzzesi: due le società di Chieti e una di Vasto

La Regione Abruzzo ha pubblicato l’elenco delle società sportive ammesse al contributo, a fondo perduto, stanziato per far fronte al perdurare del periodo emergenziale. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 600 mila euro. Queste è l’elenco dei beneficiari che hanno risposto all’avviso pubblico del 30 aprile 2021 rivolto alle società che partecipano a campionati di squadra di sport di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali del Coni o del Cip "Sport in Abruzzo 2".

Queste le società ammesse al contributo:

Delfino Pescara 1936 € 285.079,75

Teramo A Spicchi 2k20 S.S.D. € 10.000,00

Ssd Cs2010 Rl Citta Di Chieti € 30.879,70

Polisportiva Abruzzo Rugby Asd € 9.049,28

G.S.D. Volley Pescara € 35.765,82

S.S. Teramo Calcio € 145.063,50

Pallacanestro Roseto S.S.D. € 10.000,00

Avezzano Rugby Ssd € 5.633,59

A.S.D. Vastese Calcio 1902 € 68.528,36

"E’ un ulteriore dimostrazione - dice il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa - dell’attenzione di questo governo regionale a tutte le esigenze dei territori. Lo sport, infatti, rappresenta, a tutti i livelli, un volano importante per la ripartenza grazie alla sua valenza sociale e di promozione della nostra regione".