Chieti calcio: tesserato l'attaccante Guido Galli

Nuovo arrivo in casa Chieti. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto di Guido Galli, attaccante esterno classe 1987.

Il calciatore Marchigiano, arriva dal Castelfidardo dove ha raggiunto la promozione dall’Eccellenza alla Serie D siglando 9 gol. Negli ultimi due anni con le maglie Castelfidardo e Fabriano Cerreto ha disputato 53 partite e siglato 32 gol.

Per Galli non si tratta della prima esperienza in Abruzzo: tre le stagioni disputate con la maglia del Francavilla dal 2015 al 2018 in Eccellenza e serie D. In precedenza anche una breve esperienza tra le fila del Martinsicuro.