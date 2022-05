Giro d'Italia: l'australiano Hindley vince la tappa Isernia-Blockhaus, festa grande per il passaggio della carovana [FOTO]

È l'australiano Jai Hindley il vincitore della nona tappa del Giro d'Italia Isernia-Blochkaus, la prima delle due che toccheranno anche l'Abruzzo. Ha proceduto in volata Bardet e Carapaz.

Lo spagnolo Lopez Perez conserva la maglia rosa.

Il passaggio della carovana rosa in provincia di Chieti ha generato il consueto entusiasmo, con tanta gente in attesa del passaggio dei ciclisti, paesi addobbati a festa e tante iniziative per celebrare la storica manifestazione sportiva.

Come ogni anno, ad accompagnare i ciclisti per tutti gli oltre 3.000 chilometri della competizione c’era la polizia di Stato che, con 40 motociclisti della polizia stradale, scorta il Giro dei professionisti ed il Giro E-bike attraverso lo Stivale nelle 18 le tappe in cui si articola questa edizione del Giro d’Italia che si concluderà il prossimo 29 Maggio a Verona.

In particolare, nella località di arrivo della tappa, il questore di Chieti Francesco De Cicco ha predisposto un servizio volto a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica impiegando aliquote di personale della questura di Chieti, della sezione polizia stradale di Chieti oltre a personale del 14° reparto mobile della polizia di Stato di Senigallia, nonché di militari dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Un prezioso contributo alla vigilanza sull’intero percorso è stato fornito da personale eliportato dell’11° Reparto Volo della polizia di Stato di Pescara.

Da non dimenticare, infine, l’appuntamento quotidiano su Rai Sport nella trasmissione “Aspettando la Tappa” in cui la Polizia di Stato, con la rubrica “la Patente al Giro”, affronta vari argomenti in materia di sicurezza stradale.