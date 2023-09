Dalla Vastese al Pescara, la storia del 16enne Andrea Tracchia da Gissi

Continua a bruciare le tappe quello che gli addetti ai lavori ritengono il prospetto più interessante di tutto il panorama calcistico abruzzese, il 16enne Andrea Tracchia che nella sua giovanissima carriera ha già avuto modo di scrivere un pezzo di storia, diventando il più giovane esordiente in prima squadra nella storia della Vastese. Ora per lui si apre la strada del professionismo, perchè la stessa Vastese ha annunciato il trasferimento al Pescara, club militante in serie C. Ovviamente partirà dalvivaio, ma con solide prospettive di scalare a breve le gerarchie e di affacciarsi in prima squadra. Dopo le 15 presenze, di cui 10 da titolare, in Serie D, dal debutto in maglia biancorossa a 15 anni e 10 mesi ad oggi, Andrea Tracchia ha ora compiuto un altro importante passo della sua carriera.

Su di lui c'erano gli occhi addirittura della Lazio, che ha seguito a lungo il sedicenne di Gissi, capace nella scorsa stagione, partendo dagli Allievi, di conquistarsi la fiducia degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Vastese (il trio Ferazzoli, Lucarelli e Cornacchini) e di avere spazio crescente, mettendo in luce interessantissime doti. E' stato il Pescara a decidere o di puntare sull’ex Bacigalupo Vasto Marina, che va a rinforzare la formazione Primavera guidata dall’allenatore Marco Stella con la prospettiva di raggiungere presto mister Zdenek Zeman, uno che di giovani se ne intende e che non ha mai paura a lanciarli, in prima squadra. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra il presidente pescarese Sebastiani e il vastese Bolami ed è arrivata la tanto attesa fumata bianca, con tanto di annuncio ufficiale della stessa Vastese sul gong di sessione di mercato. Tracchia, jolly di centrocampo e laterale destro classe 2007, non ha iniziato il ritiro in biancorosso dopo l’amarissima retrocessione in Eccellenza ed ora si affaccia al professionismo come aggregato alla principale squadra baby del Pescara. La Vastese nel suo comunicato ufficiale ha speso parole al miele per Andrea, augurandogli le migliori fortune.

"Il suo percorso è stato un esempio tangibile di quanto un giovane talento possa crescere e prosperare quando gli viene data la giusta opportunità e sostegno", si legge. "Il trasferimento di Andrea al Pescara Calcio è motivo di grande soddisfazione per il settore giovanile della Vastese. Lo scorso anno, abbiamo creduto fortemente in Tracchia, promuovendolo nella prima squadra e valorizzandolo costantemente. La sua crescita e il suo successo ci riempiono di orgoglio e confermano il nostro impegno nell'investire nei giovani talenti. Desideriamo esprimere i nostri migliori auguri ad Andrea per il suo futuro nel Pescara Calcio. Siamo certi che continuerà a brillare nel mondo del calcio e a raggiungere traguardi ancora più straordinari".