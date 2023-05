Futsal, Serie A Femminile: il Tikitaka debutta nei play-off scudetto

Il Tikitaka pronto per tuffarsi nella bagarre dei play-off scudetto. Dopo aver chiuso la stagione regolare al quarto posto, le giallorosse di Cely Gayardo dovranno superare la Kick Off ai quarti di finale per avanzare nella corsa al titolo. Domenica prossima si parte dalla trasferta di Milano per mettere l’ipoteca sul passaggio del turno. In caso di qualificazione, potrebbe esserci un pazzesco derby abruzzese in semifinale contro il Pescara (che sfida ai quarti il Pelletterie). Pronta a dare una mano anche nelle partite più importanti della stagione la giovane Anna Lucia Prenna, che contro il Verona ha segnato il suo secondo gol in serie A di questa stagione: “E’ stata una bellissima soddisfazione, sono contenta di questo gol ma ancora di più della prestazione di squadra con cui abbiamo chiuso la regular season. Sono contenta della fiducia che ho avuto finora da parte della nostra coach, l’anno scorso quando sono arrivata ho faticato un po’ ad entrare nei meccanismi di squadra. Ma quei mesi di gavetta mi sono serviti tantissimo per essere pronta quest’anno a entrare nel gioco e dare il mio contributo anche in prima squadra. Non mi aspettavo di fare così tanto minutaggio in serie A quest’anno, è stata una bellissima soddisfazione”.

Prenna sarà in campo anche con l’Under 19 del Tikitaka nella sfida per la qualificazione alle Final Four scudetto di categoria: sabato 13 maggio in casa di una tra Perugia e Lazio. “Voglio dare un grande contributo anche all’Under 19, in cui mi sento un po’ un punto di riferimento per le mie compagne più giovani. Faremo di tutto per arrivare alle Final Four, sono sicuro che in queste due settimane che ci aspettano daremo il massimo per fare il meglio possibile per il Tikitaka”.

La giovane promettente arrivata dal Florida tra le poche giocatrici del futsal femminile italiano e poter giocare per due scudetti in queste settimane: in A e nell’Under. “Spero di arrivare in fondo in entrambe le categorie, per me vorrebbe dire tanto giocare per due scudetti, in particolare sarebbe fantastico giocarsi quello con l’Under per chiudere una fase del mio percorso sportivo”.

Il programma dei quarti di finale

Gara 1, 7 maggio: KICK OFF-TIKITAKA FRANCAVILLA ore 18 (diretta streaming su www.futsaltv.it)

Gara 2, 12 maggio: TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF ore 18:15

Ev. Gara 3, 14 maggio: TIKITAKA FRANCAVILLA-KICK OFF ore 18:00