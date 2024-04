Due titoli italiani con due primati del mondo: la frentana Ilenia Colanero continua a stupire!

Non smette mai di stupire Ilenia Colanero. Colleziona titoli su titoli e record su record grazie ad un talento straordinario che riesce sempre a mettere in mostra ad ogni competizione alla quale partecipa.

Due titoli italiani con due primati del mondo: è questo il bottino con il quale Ilenia Colanero, atleta paralimpica dell’Apnea Team Abruzzo, lascia Torino che ha ospitato il Campionato italiano paralimpico di apnea indoor. L’appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato in collaborazione con l’ASD La Salle Eridano ha visto ancora una volta sugli scudi l’atleta frentana che nella vasca da 50 metri della piscina comunale Tricate ha stampato due record del mondo CMAS-Confederazione Mondiale Attività Subacquee. Infatti, nell’apnea dinamica senza attrezzi Ilenia ha raggiunto i 62,25 metri, mentre nella dinamica con attrezzi ha toccato i 115,60 metri, due prestazioni che le hanno consentito di portare a casa anche i rispettivi titoli nazionali e che la confermano ai vertici di questo sport che ha scoperto grazie alla famiglia dell’Apnea Team Abruzzo.

Le prestazioni di Torino seguono quelle già ottenute soltanto il 7 aprile ultimo scorso quando ad Agropoli (Sa) Ilenia aveva portato a casa ben tre titoli assoluti al Campionato italiano paralimpico velocità nuoto pinnato (50m, 100m, 200m).

Titoli e primati che, però, non rappresentano un punto d’arrivo per l’atleta della società vasto-sansalvese, ma un nuovo stimolo a migliorarsi per giungere preparata a nuovi importanti appuntamenti come quello in programma dal 14 al 18 novembre a Lignano Sabbiadoro dove si svolgerà il prossimo Campionato mondiale di Apnea paralimpica indoor. Dopo qualche giorno di riposo, quindi, Ilenia tornerà agli allenamenti per farsi trovare pronta alle nuove sfide che la attenderanno nel corso dei prossimi mesi.