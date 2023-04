A Chieti l'Unesco premia i protagonisti dello sport nella "Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace"

Domani, 6 aprile, si celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, promossa dall'Unesco. Anche quest'anno, la sezione teatina dell'Unesco e il Centro Studi “Sport e Valori” premieranno protagonisti dello sport abruzzese che si sono distinti come portatori di messaggi di pace, solidarietà e fair play. Appuntamento domani mattina alle 10:30 nella sala consiliare della Provincia di Chieti. Ospite d’onore e madrina del Centro Studi "Sport e Valori" sarà la campionessa teatina Fabrizia D’Ottavio. Il programma: saluti istituzionali di Francesco Menna, presidente Provincia di Chieti, Diego Ferrara, sindaco di Chieti, e di Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardiagrele. A seguire gli interventi di Cinzia Di Vincenzo dell'Unesco di Chieti, e di Luigi Milozzi, presidente Centro Sport e Valori, e Giampiero Davide, dello stesso Centro. A ricevere il premio quest'anno saranno il Comitato regionale della LND Abruzzo, in particolare la nuova Rappresentativa Abruzzo Insieme, selezione composta da giovani provenienti da ogni parte del mondo e tesserati nelle società dilettanstiche regionali: una squadra che è portatrice di un forte messaggio di fratellanza, uguaglianza e parità di diritti per tutti, nello sport e nella vita. A ricevere il premio anche Matteo Del Principio, preparatore atletico conosciutissimo nel mondo della pallacanestro internazionale, reduce dalla dura esperienza in Ucraina nelle prime settimane del conflitto esploso all'inizio del 2022.

Nell'occasione, il Centro studi "Sport e Valori" alzerà il sipario sul Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport di Guardiagrele, che la prossima estate vivrà la sua seconda edizione, che si preannuncia scintillante, dal 6 al 9 luglio. Pronto il cartellone dell'evento, con ospiti illustri, presentazione di libri sportivi e il concorso riservato agli studenti (racconto, foto, fumetto) delle scuole abruzzesi e, per la prima volta, anche ai detenuti delle case circondariali della regione.