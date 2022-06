Beach Soccer, il 9 e 10 luglio a Vasto il torneo di Serie B abruzzese

Dopo il successo ottenuto con l’organizzazione a Pescara della Supercoppa di Lega e della prima tappa della serie A di Beach Soccer, il Comitato LND Abruzzo ha dato il via all’attività regionale per la stagione 2022. Stanno per scadere i termini per l’iscrizione alla fase regionale della Serie B. In questa fase è prevista la disputa un torneo che avrà luogo sulle spiagge di Vasto, il 9 e 10 luglio prossimi, nella Beach Arena della Asd Gianima Soccer. Al termine del torneo il Comitato comunicherà al Dipartimento Beach Soccer LND la Società vincitrice che avrà la possibilità di iscriversi alla fase nazionale della Serie B, prevista per il 29, 30 e 31 luglio a Viareggio.

“Ringrazio sin da ora le società che hanno già provveduto o che provvederanno ad iscriversi al Torneo, dando la propria disponibilità a mettersi in gioco in questa che rappresenta una disciplina emergente in Abruzzo - ha detto la responsabile del Beach Soccer LND Abruzzo, Flavia Antonacci - . Il divertimento sarà assicurato anche questa volta. Il Torneo sarà solo l’inizio di una intensa attività legata al Beach Soccer targato LND Abruzzo. La stagione 2022 sarà caratterizzata da questa fase sperimentale in cui prossimamente è prevista anche l’organizzazione di tornei riservati all’attività giovanile”.