Torna il torneo di calcio a 5 tra le scuole superiori della provincia di Chieti

Dopo quattro anni di sosta forzata dovuti al Covid, gli studenti della provincia di Chieti tornano in campo per ricordare Davide Orecchioni, Lorenzo Costantini ed il professore Mario Scimia. Lo faranno nella mattinata di sabato 13 maggio dando vita al 20° torneo studentesco di calcio a 5.

La manifestazione è organizzata dal gruppo calcio dell’Atletica Sevel, in collaborazione con l’All Stars Cedas Sevel di Lanciano, ed inserita nel calendario del comitato regionale Abruzzo dello CsaIn (centri sportivi aziendali industriali), presieduto dall’aquilana Noemi Tazzi.

Sono cinque gli istituti superiori della provincia di Chieti che hanno dato la loro adesione: Fermi-De Titta, Vittorio Emanuele II e Da Vinci-De Giorgio di Lanciano, istituto omnicomprensivo di Guardiagrele e Mattei di Vasto. Il calendario prevede la disputa di tre tornei riservati a formazioni “allievi”, ”juniores” e “miste”, che si svolgeranno sui campi allestiti negli impianti sportivi Marcello Di Meco e “Le Gemelle” nel quartiere Santa Rita.

«Ci tenevamo molto a far ripartire questo appuntamento nato 24 anni fa per ricordare il giovane studente Davide Orecchioni», spiega Walter Di Gregorio, segretario del sodalizio atessano e coordinatore della manifestazione, «nel corso degli anni successivi, oltre a lui abbiamo voluto dedicare questo torneo anche al prof. Mario Scimia, docente di educazione fisica del Da Vinci, sempre presente a questo torneo come “accompagnatore” delle squadre del suo istituto e a Lorenzo Costantini, giovane promessa del calcio lancianese che, prima di essere colpito da una malattia incurabile, era stato capo cannoniere tra gli juniores. C’è molta curiosità per il torneo “misto”», conclude Di Gregorio, «che ha un regolamento molto particolare e vedrà in campo 4 giocatori, due ragazzi e due ragazze, e nessun portiere».

Al termine della manifestazione, che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale, si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza dei familiari delle persone cui è dedicato il torneo.