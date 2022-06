Suona l'ultima campanella per gli studenti abruzzesi: quasi 11mila si preparano al ritorno della prova scritta alla maturità

Suona oggi l'ultima campanella per gli studenti abruzzesi che hanno affrontato il terzo anno scolastico dell'era Covid. Fra loro, ci sono quasi 11mila ragazzi che hanno concluso il ciclo di istruzione superiore e si preparano ad affrontare l'esame di maturità.

Un esame che segna un ritorno alla normalità: dopo due anni, nel 2020 e nel 2021, in cui i candidati hanno dovuto affrontare un'unica prova orale, della durata di un'ora, quest'anno i ragazzi che terminano le superiori tornano ad affrontare diverse prove, valutati da una commissione formata da sei membri interni e un presidente esterno.

Come stabilito dall'ordinanza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, infatti, i ragazzi affronteranno la prova scritta di italiano mercoledì 22 giugno, alle ore 8.30. Ai candidati saranno sottoposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Giovedì 23 giugno è prevista la seconda prova scritta, predisposta da ogni commissione, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti per ciascun indirizzo.

Dopo la correzione degli scritti, inizieranno gli orali, nel corso dei quali i ragazzi dovranno affrontare l’analisi di un materiale scelto dalla commissione e raccontare, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

In Abruzzo, sono 10.916 i candidati che tra due settimane affronteranno le prove per conseguire il diploma. Di questi, 10.611 sono candidati interni, 305 gli esterni, che non hanno frequentato durante l'anno.

Chieti è la provincia con il numero più consistente di maturandi: sono 3.262, di cui 3.156 interni e 106 esterni. Nelle scuole statali ci sono 3.033 candidati interni e 67 esterni, nelle paritarie 123 interni e 39 esterni.

Nutrita anche la schiera dei ragazzi che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado: sono 11.487 che fra pochi giorni affronteranno l'esame di terza media.

Anche in questo caso, il Chietino è la provincia più numerosa, con 3.342 candidati.