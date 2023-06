Marsilio conferma: "La velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara si farà"

“La velocizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara si fa e, quando entro questo mese avremo l’appalto del primo lotto e, entro l’anno, apriremo il cantiere, quello sarà il momento della svolta perché avremo dimostrato che l’opera si può fare”. A confermarlo il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenuto, questa mattina, a Pescara, in occasione del convegno promosso da Cisl Abruzzo-Molise, sul tema “Intermodalità: opportunità e sicurezza” che si è tenuto al Padiglione Becci al porto turistico ed al quale hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale nazionale del sindacato, Luigi Sbarra, ed il commissario straordinario per la Roma-Pescara, Vincenzo Macello.

“La Roma-Pescara – ha detto Marsilio – deve rappresentare un obiettivo strategico, comune e condiviso per un Abruzzo che punti a fare squadra. Altrimenti, Rete ferroviaria italiana, Gruppo Ferrovie e ministero dei Trasporti avranno la stessa giustificazione che hanno avuto negli ultimi 50 anni per non investire su questa importante infrastruttura”.

Il presidente Marsilio ha poi voluto proporre un parallelismo con una grande opera pubblica del passato. “Negli anni ‘70 – ha ricordato – le stesse critiche rivolte oggi al progetto di raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, erano indirizzate contro la realizzazione dell’asse attrezzato Chieti-Pescara perché, secondo alcuni, era sufficiente la Tiburtina. Oggi, invece, servirebbe addirittura una terza corsia sull’asse attrezzato considerando l’enorme mole di traffico che l’attraversa quotidianamente. A lavori completati, la tratta ferroviaria Roma-Pescara – ha aggiunto il presidente –sarà percorsa in circa due ore: almeno un’ora e trenta in meno rispetto agli attuali tempi di percorrenza. Checché se ne dica, quest’opera è considerata strategica dal governo nazionale ed, inoltre, è stato confermato in tutte le sedi che verrà finanziata. Fondi Pnrr o meno, non esiste nessun caso sulla disponibilità delle risorse. Per cui – ha concluso – gli allarmi che qualcuno dissemina sui territori non solo sono strumentali ma anche infondati”.

“Il governo, tramite il ministro Salvini, ha confermato e anzi ribadito quanto evidenziato in questi mesi dal presidente Marsilio: si procederà con i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma che, lo sottolineo nuovamente, è una priorità assoluta per la Regione Abruzzo – interviene il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa - Mi auguro che questa ennesima conferma metta finalmente a tacere le polemiche faziose e strumentali portate avanti dai vari rappresentanti del centrosinistra che, puntualmente, non perdono occasione per fare demagogia nel tentativo, vano, di oscurare il gran lavoro che il centrodestra sta portando avanti. Una progettualità concreta e lungimirante che permetterà una velocizzazione del collegamento con la Capitale, preziosa in termini di mobilità per passeggeri e merci con evidenti positive ricadute sull’economia regionale. Come sempre alle chiacchiere inconsistenti noi rispondiamo con i fatti e auspico, per il futuro, che le opposizioni riescano a dare un contributo più costruttivo sui temi cruciali per l’Abruzzo piuttosto che buttare fumo negli occhi dei cittadini che ormai a questi giochetti di bassa propaganda non credono più”.