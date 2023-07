"Maggiori contributi al museo di Chieti, presto il Ministro in città": l'annuncio dei consiglieri di Fratelli d'Italia

"Apprendiamo con enorme soddisfazione la dichiarazione con cui il Ministro Gennaro Sangiuliano, annuncia di aver inserito anche il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo di Chieti nell'intervento di riorganizzazione che porta a sessanta i musei statali italiani autonomi.

A dirlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro e Roberto Miscia.

"Essere autonomi significa avere una maggiore dotazione di contributi, una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell'ottica della tutela e della promozione delle strutture e consentirà di puntare alla crescita della struttura culturale con iniziative volte a richiamare nuovi visitatori. Alla luce dell’esperienza positiva dei primi 44 musei già dotati di autonomia speciale, si vuole estendere un modello di gestione virtuoso che vede il museo come punto di aggregazione culturale e sociale.

Alla luce di tali risultati ringraziamo il presidente Marsilio, che facendosi portatore delle nostre istanze, ha saputo farsi attore di un dialogo incessante con il governo ed i suoi esponenti, segno della sua guida autorevole e lungimirante. Siamo certi che questo sia solo l'inizio di un percorso che vedrà Chieti e le sue bellezze meta di visitatori e appassionati d'arte, che avrà inizio con la visita in città del Ministro e del presidente della Regione

A breve, con una delegazione di Fratelli d'Italia, incontreremo la responsabile del museo per organizzare un convegno sulle tematiche oggetto dei cambiamenti previsti dal Dpcm, le nuove prospettive e le strategie da mettere in campo per attuarle, che vedrà tra gli ospiti oltre al Ministro stesso autorevoli esponenti del mondo della cultura".