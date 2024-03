Europa Verde Frentania: "Dal centrodestra solo promesse non mantenute"

La riqualificazione del Parco Diocleziano, i nonni vigile, l'accademia delle arti sceniche e teatrali, la ciclovia sull'ex tracciato Sangritana: sono alcune delle 'promesse' dell'amministrazione di centrodestra, sia comunale sia regionale, di cui oggi Europa Verde Frentania chiede conto.

“La comunicazione politica del centrodestra è fatta di mirabolanti promesse, di progetti da realizzare (senza soldi), di finanziamenti pronti ad essere spesi senza progetti, di soldi concessi e mai spesi e di soldi spesi male – affermano in una nota Rita Aruffo e Stefano Luciani di Europa Verde Frentania - È quello che ci viene propinato negli ultimi 5 anni dalla regione e negli ultimi 3 dall’amministrazione comunale”.

I due co-portavoce del movimento passano, quindi, agli esempi. “Febbraio 2022: presentato in pompa magna il progetto dell’Accademia delle arti sceniche e teatrali Fedele Fenaroli. Presenti il sindaco Filippo Paolini, il vice sindaco e assessore alla cultura Danilo Ranieri, l’assessore uscente all’ambiente della Regione Abruzzo Nicola Campitelli, il regista Pierluigi Di Lallo. Finanziamento regionale di 30.000 euro. Che fine ha fatto l’accademia? I soldi invece di tenerli in un cassetto potevano essere impiegati diversamente? Perché fare una conferenza stampa a febbraio 2022 e dopo 2 anni non si ha traccia neanche dell’idea per realizzare questo progetto?”, si chiedono Aruffo e Luciani che proseguono: “Gennaio 2023: nell’ambito di una ricca distribuzione di fondi alle associazioni, spicca il finanziamento all’associazione sportiva Athletic Lanciano di cui è presidente il consigliere comunale di maggioranza ex Lega, attualmente gruppo misto (domani chi lo sa) Michele La Scala, che ha ricevuto ben 18.000 euro. Il vice sindaco Danilo Ranieri: 'perché insieme a questa associazione il Comune organizzerà una grande manifestazione sportiva che durerà per alcune settimane'. Peccato che di questa grande manifestazione non se ne è vista neanche l’ombra. E i soldi come sono stati spesi? E perché chi riceve tanto denaro e chi nulla?”.

Europa Verde Frentania cita, poi, i “20mila euro spesi per il manto erboso al parco Villa delle Rose (maggio 2023), ma dell’erba non vi è più traccia”, l'istituzione del nonno vigile (novembre 2023) da cui sono trascorsi 5 mesi, le strade scolastiche prima bocciate per inserirle in Piano urbano per la mobilità sostenibile e poi (febbraio 2024) attivate in ritardo e senza alcun piano.

Sulla riqualificazione del Parco Diocleziano il movimento tira in ballo anche l'assessore regionale uscente, Nicola Campitelli. “Trovati 902.000 euro dalla Regione Abruzzo. Presentazione alla stampa, interviste, articoli (luglio 2023) e cronoprogramma: a settembre 2023 individuazione della ditta che farà i lavori e la progettazione esecutiva, entro dicembre affidare i lavori, inizio lavori gennaio 2024. Non ci risulta sia stata individuata la ditta, ne che sia stato fatto il progetto esecutivo ne che siano iniziati i lavori. A che punto siamo? A quando la prossima conferenza stampa? Attendiamo fiduciosi”.

“Alla presentazione della ciclovia che collegherà San Vito Chietino a Castel Frentano (settembre 2023) partecipano tutti – rimarcano Aruffo e Luciani - presidente della Regione Abruzzo, sindaci, assessori, consiglieri, un palcoscenico delle grandi occasioni lungo corso Trento e Trieste a Lanciano. Finalmente vediamo il grande progetto. Si sparano cifre a caso, da 21 milioni a 15 milioni, alla fine sembrerebbero "solo", per modo di dire, 4,5 milioni. I cittadini aspettano con ansia di vedere il progetto, conoscere il cronoprogramma, quando sono previsti i lavori? Quando finiranno? Sono sufficienti 4.500.000 euro? Le aspettative vengono deluse, se non fosse per un disegnino, anche sbagliato, di una vaga linea gialla che collega i comuni interessati. Altri dettagli li vedremo sicuramente alla prossima conferenza stampa”.

“A questo ci dobbiamo abituare? A promesse non mantenute, a soldi buttati al vento, all’approssimazione buttata in pasto ai cittadini – conclude Europa Verde Frentania - Vogliamo chiarezza, numeri, dati, i cittadini devono essere informati sulle spese che vengono sostenute, su come effettivamente vengono spesi i loro soldi. Basta con le conferenze stampa, vogliamo vedere dei risultati, di promesse se ne sono fatte anche troppe”.