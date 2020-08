Matteo Salvini di nuovo a Chieti: il leader della Lega torna da Di Stefano

Come promesso, Matteo Salvini torna a Chieti. Il leader della Lega sarà in città giovedì prossimo, 6 agosto, alle ore 12 per ribadire il sostegno al candidato sindaco di centrodestra Fabrizio Di Stefano.

Lo ha annunciato proprio quest'ultimo, stamattina, durante la seconda presentazione dei candidati della lista della Lega.

Giovedì mattina Salvini terrà una conferenza stampa all’aperto in piazza Mazzini, alla villa comunale, che per l'occasione sarà appositamente allestita per far fronte alle esigenze anti Covid.

Il capo del Carroccio era stato più volte in città prima del lockdown, accanto a Di Stefano. A fine giugno, invece, aveva partecipato a un affollato incontro con i vertici del partito a Vasto.