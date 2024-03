Il centrodestra di San Salvo esulta per l'elezione di Tiziana Magnacca: “Raccolti i frutti di un lavoro decennale”

Le forze di maggioranza San Salvo città nuova, San Salvo è, Lista Popolare e Noi San Salvo esultano per il brillante risultato della candidata di casa, l'ex sindaca e attuale presidente del consiglio comunale Tiziana Magnacca, prima degli eletti in provincia di Chieti e prima delle donne elette a livello regionale.

“È stata una lunga notte, durante la quale abbiamo atteso i risultati di un lavoro che è stato costruito nell’arco di oltre un decennio – affermano in una nota le liste di maggioranza -

Un risultato che premia il lavoro indefesso per la crescita di una città a servizio del territorio, costruito tassello dopo tassello, quotidianamente. La nostra città ha dimostrato, al di là dei proclami, di premiare il merito, come sempre ha riconosciuto le capacità, la passione, le competenze di una donna che oggi può autorevolmente ambire ad un ruolo di primo piano in ambito regionale, in rappresentanza di una delle aree più produttive dell’intera regione Abruzzo”.

“Tiziana Magnacca ha condotto una campagna elettorale propositiva, con una visione chiara dell’Abruzzo del futuro, della strada da percorrere per far assurgere all’Abruzzo un ruolo di primo piano nello sviluppo economico dell’intero centro-sud Italia – continuano - Il Vastese è un territorio operoso, con maestranze lungimiranti, l’elezione di Tiziana Magnacca, è un ulteriore strumento a supporto della crescita esponenziale di una terra dalle grandi risorse! L’intera squadra che l’ha sostenuta, continuerà nella formazione di quelle fondamenta, che vedranno ancora per molti anni primeggiare chi lavora e lavorerà in modo propositivo per l’intera comunità”.

“Marco Marsilio è nella storia, il primo presidente della Regione Abruzzo ad essere eletto per il secondo mandato e per tutto l’Abruzzo una garanzia di continuità per il suo sviluppo economico – concludono i partiti di maggioranza - Ciò consentirà di poter portare a termine tutti gli investimenti intrapresi per lo sviluppo della nostra regione. Tutte quelle opere infrastrutturali, incluse nel Fondo di sviluppo e coesione recentemente sottoscritto con la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. San Salvo augura buon lavoro alla neo eletta consigliera regionale Tiziana Magnacca e al riconfermato presidente della giunta della Regione Abruzzo Marco Marsilio”.