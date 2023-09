In 300 dall'Abruzzo a Pontida per la festa nazionale del Carroccio

Cinque pullman e, anche tanti che arriveranno in auto, per un totale di circa 300 simpatizzanti, dirigenti e amministratori: sono i numeri della spedizione abruzzese a “Pontida 2023”, la festa nazionale del Carroccio in programma domani nella località lombarda, simbolo del Carroccio. Militanti e simpatizzanti partiranno alla mezzanotte di oggi per essere a Pontida domani mattina.

Una volta partecipato all’evento, nella serata di domani, gli esponenti della Lega guidati dal coordinatore regionale, Luigi D’Eramo, sottosegretario alle Politiche agricole, sovranità popolare e foreste, ripartiranno per l’Abruzzo in quella che si annuncia una spedizione molto faticosa. La Lega Abruzzo avrà un proprio stand nella festa nazionale del partito.

Nelle scorse settimane i vertici politici ed organizzativi della Lega avevano lanciato una campagna di adesione con lo slogan “vieni con noi” per una massiccia presenza di iscritti ed appassionati allo storico raduno nazionale del Carroccio.

“Abbiamo centrato l’obiettivo, l’Abruzzo darà un contributo importante in terra lombarda a livello di presenza e di amore verso il partito - ha spiegato il segretario organizzativo regionale, Luca Danaschi -. La Lega, ben radicata in Abruzzo dove amministra con il centrodestra la Regione e in tanti Comuni (ma non manca chi, come l'assessore regionale Nicola Campitelli, nell'ultimo periodo, dal Carroccio invece è sceso, ndc) si fa trovare sempre presente rispondendo alla grande, con entusiasmo, in ogni occasione. Un segnale importante in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali della prossima primavera nella quale la Lega e la coalizione si presentano per centrare il secondo, storico, mandato”.

A gestire, insieme ai vertici del partito e Danaschi, l'operazione i quattro segretari provinciali, di Teramo, Ivan Costantini, dell'Aquila, Eliana Morgante, di Pescara, Emanuele Evangelista, e di Chieti, Maurizio Bucci. Ai quali si aggiunge la responsabile del tesseramento regionale, Arianna Connicella.