"Un gesto lodevole che denota l’amore per la natura", anche il Wwf Abruzzo premierà Samuel

Anche il Wwf Abruzzo premierà Samuel, il 14enne di Fossacesia che nei giorni scorsi non ha esitato a buttarsi nel mare della costa dei trabocchi per recuperare un capriolo in difficoltà. L’animale, forse oggetto di un investimento, dopo essere stato portato fuori dall’acqua, è stato affidato alle cure dei carabinieri forestali di Atessa.

L’episodio ha avuto un grande risalto mediatico e l'associazione del panda ha voluto invitare Samuel e la sua famiglia in una delle Oasi Wwfdella Regione per passare un po’ di tempo insieme al personale e ai volontari.

"Colpisce molto, infatti, che un ragazzo così giovane non esisti a intervenire per mettere in salvo un animale ferito, soprattutto in un momento come questo, quando la fauna selvatica viene spesso percepita come problema o qualcosa di dannoso. Dai ragazzi, invece, arriva un messaggio di speranza e di coraggio" sottolinea il Wwf Abruzzo ricordando però "che quando si vede un animale in difficoltà, la prima cosa da fare è contattare i Centri deputati al recupero fauna che possono dare indicazioni di cosa fare e come comportarsi e non improvvisare interventi. Certo è necessario un potenziamento degli stessi che attualmente sono del tutto insufficienti e sotto organico per rispondere alle richieste che arrivano dal territorio".

"Samuel - concludono dal Wwf - potrà scegliere insieme alla sua famiglia in quale Oasi Wwf recarsi. I volontari dell’associazione del panda lo aspettano per ringraziarlo di persona".