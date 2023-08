A Castel Frentano iniziati i lavori di efficentamento energetico del campo sportivo [FOTO]

A Castelfrentano sono iniziati i lavori di efficentamento energetico del campo sportivo in via Olimpia che prevedono l'installazione di quattro punti luce, in modo da utilizzare la struttura anche nelle ore serali e la realizzazione di un piccolo campo polifunzionale dietro una delle due porte di gioco. Per questi interventi la giunta comunale ha deliberato un contributo di 170.000 euro di cui 150.000 ottenuti grazie a fondi regionali.

"Sono estremamente soddisfatta per l'inizio dei lavori di un progetto che riqualificherà e migliorerà l’intero impianto sportivo anche dal punto di vista del risparmio energetico, un tema che mi sta molto a cuore" dichiara l'assessore comunale ai lavori pubblici, Desiree Di Loreto.

"La giornata di oggi - aggiunge - è di grande soddisfazione perché siamo alla fine di un lungo iter burocatico e progettuale per valorizzare una struttura importante per la città ferma all'anno di costruzione. Ringrazio la Regione Abruzzo, nella persona dell'assessore regionale Nicola Campitelli, per la vicinanza alla nostra comunità, l'instancabile lavoro della consigliera comunale con delega allo sport, Milly Tomzak, gli uffici comunali e i professionisti per la professionalità dimostrata".