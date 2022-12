Università "d’Annunzio”: aperte le iscrizioni al Master in “Scienza e comunicazione dei prodotti cosmetici"

Sono ufficialmente aperte fino al prossimo 19 dicembre le iscrizioni al nuovo Master di II livello in “Scienza e comunicazione dei prodotti cosmetici e dermatologici” attivato dall’università “Gabriele d’Annunzio” attraverso il dipartimento di Farmacia, diretto dalla professoressa Amelia Cataldi.

Il Master ha l’obiettivo di formare laureati nelle discipline tecniche, regolatorie e scientifiche di pertinenza della Cosmetologia. Diretto dalla professoressa Piera Di Martino, che vanta un’esperienza ultradecennale nella direzione di Master in Cosmetologia maturata in importanti atenei italiani, "offre - si legge nella nota dell'università - una concreta opportunità di accesso alle diverse professioni del settore cosmetologico, dal farmacista esperto in cosmetologia al formulatore all’interno delle aziende cosmetiche, al responsabile della produzione, all’esperto nel regolatorio e nell’area marketing. Offre anche la possibilità a chi già opera nel settore di scoprire nuovi orizzonti lavorativi o di accrescere competenze e professionalità".

"Oltre ad approfondire tematiche quali la formulazione e la conoscenza delle materie prime che compongono un cosmetico, l’approccio originale di questo Master - prosegue la nota - è nell’attenzione riservata alla comunicazione del prodotto cosmetico nelle sue diverse sfaccettature e nei diversi canali. La grande crescita del cosmetico e del dermocosmetico registrata in Italia, in particolare nel settore farmacia e parafarmacia, nonché nei canali professionali di marketing e sales (Spa, centri estetici, strutture turistiche incluse quelle termali, centri per la cura del capello), richiede figure professionalmente preparate, in grado di formulare e valorizzare, anche in fase di comunicazione, il prodotto cosmetico".

"La cosmetologia affascina sempre di più - spiega Piera Di Martino, direttrice del nuovo Master - perché offre la possibilità di lavorare all’interno di un settore creativo, dinamico, e che tecnologicamente accoglie sfide sempre più sofisticate e ambiziose. L’Italia è leader nella produzione e nell’esportazione di prodotti cosmetici in tutto il mondo e il settore è in continua crescita ed espansione. Nonostante l’avvicendarsi di crisi economiche e pandemiche, le aziende cosmetiche italiane godono di ottima salute e le possibilità di impiego per i nostri giovani laureati sono consistenti. Inoltre, la farmacia dei servizi, che parla sempre di più alla persona sana e l’accompagna nel preservare la propria salute, è diventata luogo di consiglio prezioso nella cura della salute della nostra pelle. È importante sottolineare - conclude la professoressa Di Martino - che, grazie a questa formazione supplementare, i diplomati del Master riescono a trovare un impiego commisurato alle proprie aspettative professionali e alla propria formazione, riuscendo a soddisfare anche quella esigenza di creatività e di lavoro di squadra tipico di certe figure professionali".



"Il nostro Master - aggiunge Amelia Cataldi, direttrice del dipartimento di Farmacia - ha una durata annuale. Le prime lezioni partiranno a gennaio 2023. Grazie all’esperienza maturata durante la pandemia, sarà possibile seguire le lezioni online o in presenza, mentre le attività di laboratorio e le esercitazioni si terranno presso le strutture del Dipartimento. Oltre ai docenti della d’Annunzio saranno coinvolti qualificati professionisti che operano nel settore della cosmetologia, del counselling e del marketing".