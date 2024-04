Escursioni, fiere, teatro, mostre e musica: come trascorrere il fine settimana in provincia di Chieti

Fra escursioni, teatro, proposte culturali e molto altro, inizia anche il secondo fine settimana di aprile. La redazione di Chieti Today ha selezionato in una guida alcune delle proposte più interessanti o curiose; è possibile consultare tutti gli eventi o i film in proiezione al cinema nella sezione Cosa fare in città.

MANIFESTAZIONI. Seconda edizione della festa della nautica e del tempo libero, a Francavilla al Mare, sabato e domenica, sul lungomare viale Francesco Tosti, al circolo nautico Il Libeccio e allo stadio del mare, con esposizione dei mezzi e dell'attrezzatura nautica e per il tempo libero, mostre, musica e animazione.

CULTURA. Venerdì, alla libreria Barbati di Lanciano, c'è la presentazione del primo romanzo di Andreina Sirena, inserito nella collana Notturni di Ianieri Edizioni dal titolo “Il sangue della passiflora”. Sabato, a Palazzo d'Avalos, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione 2024, l’Anpi di Vasto, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura di Vasto, organizza la presentazione della graphic novel “Partigiano”, dell’illustratore e disegnatore lancianese Ernesto Carbonetti.

ESCURSIONI. Per la giornata di domenica, è in programma un'escursione nella "Petra d'Abruzzo", le Gole di Fara San Martino, un luogo di una bellezza incredibile, con suggestive pareti di roccia altissime, in un percorso adatto a tutti, nel punto in cui le pareti rocciose quasi si sfiorano e allargando le braccia si ha modo di toccarle entrambe. Al Cea Casanatura Fontecampana di Atessa, domenica, giornata tra i boschi di Monte Pallano alla scoperta delle erbe mangerecce e delle orchidee con l'esperto Fabrizio Mariani, a cura di Legambiente Atessa e del Cea.

MOSTRE. Sarà inaugurata sabato Teate d'autore, rassegna collettiva d'arte contemporanea di pittura e scultura organizzata dall'Aniac Abruzzo nella bottega d'arte della camera di commercio di Chieti; in mostra le opere di cinque artiste locali e di adozione: Antonella Di Cristofaro, Fabiola Passeri, Patrizia Franchi, Adele Schiazza e Rita Arba, a cui si aggiunge lo scultore Fabio Di Paolo.

TEATRO. Venerdì, al teatro Marrucino di Chieti, c'è "Maria Callas", a 100 anni dalla nascita della divina della lirica mondiale, uno spettacolo ricco di forme artistiche che conta la partecipazione di 16 artisti in scena, tra cui cantanti lirici di fama internazionale, noti danzatori, musicisti e attori di teatro e cinema. Nello storico teatro teatino, sabato e domenica, arriva Carlo Buccirosso, che nella veste di autore, attore e regista, sarà il protagonista dello spettacolo “Il vedovo allegro”. Teatro per ragazzi, domenica pomeriggio, al Fenaroli di Lanciano, dove Proscenio teatro porta in scena "Cenerentola in bianco e nero", testo e regia Marco Renzi, con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari. Anteprima di primavera per il Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, di cui il prossimo autunno è in programma la decima edizione: nel fine settimana, il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà cinque spettacoli in tre serate per Flic*35 - Vetrina under 35.

CONCERTI. Domenica, al teatro G. Finamore di Gessopalena, si terrà il concerto "Faccia a faccia", con musiche di Pino Daniele e Lucio Dalla, che metterà a confronto alcune tra le più belle canzoni dei due amati cantautori, attraverso arrangiamenti originali scritti appositamente da Maurizio Paludi, i quali verranno eseguiti dalla "Amg Ensemble", composta dai docenti della scuola di musica "A. Manzi" di Gessopalena.

CINEMA. Sabato, l'auditorium del museo universitario di Chieti ospita il quarto incontro di proiezioni di “Teatecinema: i produttori, i registi, i film di Chieti”: in programma la proiezione del docufilm “Serendip”, prodotto da Take Me Back, realizzato dal regista Marco Napoli nel mese di giugno 2018 durante la missione nello Sri Lanka