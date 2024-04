Cinque serate di danza contemporanea con Flic*35 al teatro Fenaroli

Anteprima di primavera per il Flic - Festival Lanciano in Contemporanea, di cui il prossimo autunno è in programma la decima edizione. Il teatro Fenaroli ospiterà cinque spettacoli in tre serate, dall’11 al 13 aprile, per Flic*35 - Vetrina under 35.

Obiettivo della manifestazione è creare un ponte generazionale tra autori e pubblico attraverso la scelta e la condivisione di tematiche attuali e sentite che verranno fuori grazie alla danza e ai talk tra artisti e pubblico a margine degli spettacoli.

«Dopo il riconoscimento dal parte del Ministero attraverso l’inserimento nel Fus (Fondo unico per lo spettacolo, ndr), abbiamo deciso di partecipare al bando Siae nell’ambito del programma “Per chi crea” - spiega Antonella Scampoli, direttrice artistica del Flic – Dopo averlo vinto, abbiamo deciso di portare sul palco questa nuova mini rassegna dedicata a più giovani. Siamo ormai diventati un punto di riferimento per la danza contemporanea e anche il pubblico frentano è sempre più ampio, appassionato e fidelizzato. Nonostante le tante difficoltà questo ci dà la forza di andare avanti».

Negli spettacoli del Flic*35 si parlerà di rapporto tra genitori/figli con Hansel & Gretel Alteration di Compagnia Vidavè (11 aprile), di riscoperta delle tradizioni in Come Neve di Adriano Bolognino e POPoff di Compagnia Lost Movement (12 aprile), di violenza di genere attraverso From C. To You di Giovanni Careccia e Christian Consalvo, lancianese doc che porta alto il nome della città frentana in campo artistico e del rapporto uomo/ambiente con Africa di Ocram Dance Movement (13 aprile).

Verrà inoltre attivato il progetto tuttoFLICdanza, rivolto alle scuole di danza della regione Abruzzo che coniuga la pratica del fare danza con quella del vedere la danza all’interno di un percorso artistico e didattico altamente professionalizzante. Un percorso di masterclass appositamente organizzato per i centri di danza del territorio affiancato dalla visione degli spettacoli proposti dalla rassegna.

«Il Flic permette di inserirci in circuiti culturali per noi nuovi e ci insegna ad andare oltre - commenta il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lanciano, Danilo Ranieri - L’inclusività va praticata, anche su un palcoscenico e gli spettacoli del Flic, attraverso la danza, ci mettono di fronte a tematiche sempre attuali e di rilievo lasciandoci non solo un senso di bello negli occhi per quanto visto ma soprattutto spunti di riflessione sempre nuovi».

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma mailticket.it oppure possono essere acquistati nei giorni degli spettacoli al botteghino del teatro Fenaroli di Lanciano. Ingresso: 10 euro a serata, ridotto 8 euro (under35, over65, disabili, partner del Flic), gratis sotto i 12 anni. Abbonamento per le tre serate: 20 euro intero, 15 euro ridotto.