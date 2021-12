Pnrr, Torto (M5s): "Investimenti importanti per il porto di Ortona. l'area industriale di Saletti e il porto di Vasto"

Interventi per oltre 60 milioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES) abruzzesi sono stati approvati in sede di Conferenza Unificata. In primis, 630 milioni di euro dei fondi del Pnrr saranno investiti per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali: si tratta di interventi di riqualificazione dei porti e dei retroporti e il miglioramento dei collegamenti, che consentiranno di rendere i nostri territori commercialmente più moderni e competitivi, come dichiara Daniela Torto, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.

"Nello specifico - illustra la deputata abruzzese M5S - per l'Abruzzo si prevedono investimenti per 13 milioni per il completamento dell'infrastruttura del porto di Ortona. Ci sono poi 24 milioni circa per l'area industriale di Saletti e oltre 8 milioni e mezzo per interventi di potenziamento e ampliamento del porto di Vasto. Altri 10 milioni vanno per il potenziamento della rete logistica e dell'hub interportuale di Manopello e 6.8 milioni per migliorare i collegamenti stradali e ferroviari con il porto di Ortona. Ricordo che una quota non inferiore al 40% del Pnrr è destinata al Sud Italia e questi interventi infrastrutturali sono di fondamentale importanza soprattutto per alcune aree del nostro Paese. Si tratta di un gran quantità di risorse, che vanno programmate e spese con giudizio. Stiamo lavorando per questo".