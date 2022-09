Linea Verde Start: su Rai1 la puntata dedicata agli artigiani abruzzesi

Linea Verde in Abruzzo per raccontare il valore artigiano: andrà in onda sabato, 3 settembre, alle ore 12, su Rai1 la puntata dedicata alle imprese abruzzesi di Confartigianato con i servizi realizzati nelle settimane passate dalla troupe del celebre programma televisivo “Linea Verde Start”, condotto dal giornalista Federico Quaranta.

Un viaggio alla scoperta di diverse località abruzzesi, tra le bellezze costiere e i tesori montani: dalla riserva naturale dei Ripari di Giobbe, a nord della costa ortonese, si passerà per le Gole di Aielli, fino ad arrivare al borgo “Universo”, diventato celebre per i murales realizzati sulle facciate del centro storico di Aielli, per arrivare alle splendide immagini girate nel corso della visita a Villalago e al lago di Scanno, in provincia dell’Aquila.

Nella puntata saranno raccontate le storie e le esperienze di imprenditori che intrecciano sensibilità artistica e sapienza artigiana, radici e orgoglio identitario, senso di appartenenza al territorio e alla comunità. È il caso, ad esempio, di uno degli scultori più affermati nella lavorazione della pietra della Majella, Luigi D’Alimonte, le cui opere sono conosciute in tutta Italia e molto apprezzate anche all’estero. Un’altra storia raccontata dal programma di Rai 1 sarà quella delle Ceramiche Liberati di Villamagna, dove la famiglia Liberati rappresenta la dimostrazione plastica di come sia possibile coniugare, in modo virtuoso e vincente, tradizione e innovazione poichè, attraverso la digitalizzazione, è infatti riuscita a realizzare pezzi unici e dal gusto moderno. La troupe di “Linea Verde Start” è stata anche a San Giovanni Teatino, per fare visita alla Markbass, azienda leader mondiale nella produzione di amplificatori per basso: qui sono stati intervistati il general manager Marco De Virgiliis e il musicista Daniele Mammarella. Spazio anche alla Marsica, con la visita al Castello di Avezzano e l’interessante incontro con il giovane sarto modellista Lorenzo Faricelli.

Linea Verde Start è il programma televisivo di Rai1 realizzato in collaborazione con Confartigianato che racconta l’Italia del valore artigiano: il programma è di nuovo in onda il sabato, a partire dalle ore 12, su Rai Uno, con un nuovo ciclo di puntate.

“Confartigianato, dedicando al nostro territorio un’intera puntata del programma, ha offerto all’Abruzzo un’occasione unica e straordinaria per pubblicizzare le proprie bellezze artistiche, culturali, manifatturiere e paesaggistiche - sottolinea il presidente regionale di Confartigianato, Giancarlo Di Blasio - siamo entusiasti del lavoro realizzato da questa troupe di grandi professionisti e anche del supporto fornito da tante altre persone, a partire dagli imprenditori locali, che con impegno e passione hanno offerto il proprio contribuito. Teniamo a ringraziare, in particolar modo, il conduttore Federico Quaranta, tutto lo staff Rai e Marco Ghighi di Confartigianato Imprese”.