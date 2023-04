12 milioni di euro per i lavori potenziamento e riqualificazione del porto di Vasto

Si è svolto ieri un incontro tra la Regione Abruzzo e il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario dell’intervento di progettazione ed esecuzione dei lavori di potenziamento e riqualificazione infrastrutturale di diga foranea, molo di levante e molo martello nel porto di Vasto: lavori per un importo di 12 milioni di euro.

Alla riunione era presente il sottosegretario alla presidenza della giunta e con delega alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis. "Sono state condivise - ha riferito - le attività prodromiche alla realizzazione dell’intervento, consistenti nell’espletamento delle prove di navigabilità per l’ottimizzazione della configurazione planimetrica del piano regolatore portuale di Vasto e di tutte quelle attività propedeutiche alla redazione della progettazione definitiva finalizzate all’acquisizione delle autorizzazioni. Si è così salvaguardato il finanziamento per la messa a terra di opere funzionali per il territorio".

D'Annuntiis ha detto di aver invitato gli operatori economici aggiudicatari "ad una costante premura nello svolgimento delle attività e agli approfondimenti necessari, al fine di cristallizzare in tempi concreti la progettazione esecutiva dell’intervento e la relativa apertura del cantiere per il potenziamento del porto di Vasto che, come ricordiamo, lo scorso mese di agosto ha assunto rango nazionale ed è entrato a far parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale".

"Il porto di Vasto sta beneficiando di un’attenzione che mai in passato aveva avuto e finalizzata a valorizzare le potenzialità del bacino portuale. La giunta Marsilio in tempi veloci è, dunque, riuscita non soltanto a recuperare i finanziamenti necessari ma a tradurli in progetti esecutivi e, a breve, anche all'inizio dei lavori. L'Abruzzo potrà diventare sempre più protagonista del trasporto merci via mare, a tutto vantaggio della propria crescita economica" il commento del senatore abruzzese di FdI, Etelwardo Sigismondi.