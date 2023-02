Il Centro per l'impiego di Chieti cerca cinque figure professionali tra gli iscritti alle categorie protette

Il Centro per l'impiego di Chieti è alla ricerca di cinque figure professionali tra gli iscritti alle liste delle categorie protette. Di seguito, nel dettaglio, gli annunci di lavoro, che hanno tutti come requisito l'iscrizione alle categorie protette.

Per un'azienda di confezione abbigliamento con sede a Villamagna, si cerca un operaio/a cucitore/cucitrice a macchina taglia e cuci. Si richiede il possesso della licenzia media inferiore. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, con orario part time dalle ore 8 alle 12. L'annuncio scade il 15 marzo. Per candidarsi, si può inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo l68.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (offerta n.14).

Per azienda operante nel settore della progettazione meccanica con sede a Francavilla al Mare, si cerca un disegnatore meccanico/progettista per sviluppo di progetti con Cad 3D e redazione disegni tecnici. Si richiede il possesso del diploma di perito meccanico o la laurea in ingegneria meccanica, conoscenze informatiche (mail e pacchetto Office, preferibilmente Cad 3D). Si offre contratto a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Per candidarsi, si può inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo l68.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (offerta n.15).

Si cerca un/a commesso/a per un negozio di articoli di profumeria a Chieti: la risorsa dovrà occuparsi di vendita al dettaglio, gestione inventario, prezzatura prodotti, gestione cassa e confezionamento articoli. Si richiede capacità di utilizzo del pc e dei relativi dispPuositivi connessi (ad esempio stampanti). Per candidarsi, si può inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo l68.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (offerta n.17).

Per un'azienda di commmercio al dettaglio di capi di abbigliamento a San Giovanni Teatino si cerca un/a ausiliario/a di vendita, che dovrà occuparsi di attività di assistenza clienti, rifornimento scaffali e cassa. Per candidarsi, si può inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo l68.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (offerta n.18).

Per azienda operante nel settore della ristorazione a Chieti si cerca un addetto alla preparazione cibi. Per candidarsi, si può inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo l68.chieti@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (offerta n.19).