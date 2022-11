Industria Felix premia di nuovo De Cecco: "Fra le imprese più competitive e affidabili d’Italia"

Industria Felix premia di nuovo la De Cecco fra le imprese più competitive e affidabili d’Italia. È la terza volta che la storica azienda di Fara San Martino viene premiata per competitività e affidabilità.

In totale sono 203 le società di capitali italiane che ieri sera a Roma, nell'aula magna Mario Arcelli dell’università Luiss Guido Carli, sono state insignite dell’alta onorificenza di bilancio in occasione del 45° evento, terza edizione nazionale del “Premio Industria Felix - L’Italia che compete”, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.

“F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino, migliore grande impresa e a vocazione internazionale con sede legale nella regione Abruzzo per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved” la motivazione ufficiale riportata sul documento del premio.

In Abruzzo sono 7 le aziende ad essere state riconosciute meritevoli nel Chietino è stata premiata anche la Ceit s.p.a. (Circet Italia s.p.a.), specializzata in telecomunicazioni, che ha una sede a San Giovanni Teatino.

Le regioni che vantano il maggior numero di premiati sono Lombardia e Campania con 30 imprese.