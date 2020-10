Didattica digitale integrata: fondi in arrivo anche per le scuole abruzzesi

Fondi in arrivo per aiutare le scuole abruzzesi ad affrontare la didattica digitale integrata. Lo comunica il capogruppo della commissione Cultura e istruzione alla Camera, l'abruzzese Gianluca Vacca.

In particolare, sono stati stanziati 88,6 milioni per le scuole italiane

Ai 3,6 milioni di euro stanziati dal decreto ministeriale per aumentare la connettività, dei quali 85 mila euro saranno destinati all’Abruzzo, si aggiunge lo stanziamento di 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, come previsto dal decreto Ristori, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri.

“Siamo davanti a stanziamenti importanti – commenta Vacca – sono cifre che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. È apprezzabile il grande lavoro che sta facendo il Governo, e in particolar modo il ministero dell’Istruzione, per garantire una corretta e serena formazione scolastica ai nostri figli. In un momento così importante, è fondamentale che tutte le risorse a disposizione siano destinate a tutelare diritti fondamentali come quello allo studio per i nostri ragazzi”, conclude il parlamentare abruzzese.