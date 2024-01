Corso di formazione gratuito sul digital marketing per 30 donne dai 25 ai 55 anni

La società di formazione Polaris di Vasto organizza un corso di formazione gratuito sul digital marketing, riservato a 30 donne dai 25 ai 55 anni.

Il percorso formativo, gratuito, della durata di 80 ore circa, si rivolge a 30 donne che vogliano migliorare le proprie competenze nel digital marketing e in genere nella comunicazione via web, oltre che le proprie competenze linguistiche e digitali.

Il percorso prevede quattro moduli formativi e comprende anche un periodo di formazione all’estero finanziato dal programma Erasmus+: “Le 30 partecipanti trascorreranno un periodo di 20 giorni in Spagna e in Germania, per approfondire le tematiche del web marketing grazie al progetto 'Women in Re-skilling II', finanziato dall’agenzia nazionale Indire nell’ambito del programma comunitario Erasmus+”, spiega Claudia Di Foglio, responsabile dei progetti europei della Polaris srl di Vasto.

“Inoltre, avranno modo di mettere alla prova le proprie competenze linguistiche e le soft skills, quali capacità di autonomia, di iniziativa, di problem solving, come in tutti i progetti di mobilità europea”, aggiunge.

Il progetto Women in Reskilling II è destinato a 30 donne che vogliano aumentare la propria occupabilità in un settore in continua crescita o che vogliano avviare una propria attività.

Le destinatarie del progetto sono donne fra 25 e 55 anni, residenti in Italia, con uno o più dei seguenti requisiti: disoccupate o inoccupate; con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992; in condizione di svantaggio economico, con o senza

reddito di cittadinanza; prestatrici di assistenza a familiare non autosufficiente (caregiver familiari); non diplomate; con cittadinanza non italiana (rifugiate o richiedenti asilo); appartenenti a minoranze etniche o linguistiche; vittime di violenza; genitori monoparentali di figli di età minore.

Per candidarsi, è necessario riempire, entro il 31 gennaio, il modulo al seguente link https://forms.gle/NU2pWuRzj4B1mraU6.

Per consultare il bando di partecipazione, si può cliccare qui.