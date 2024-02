Balli di gruppo per over 65 e teatro ragazzi: corsi gratuiti a Fossacesia

Balli di gruppo per over 65 e teatro per ragazzi a Fossacesia: sono i due corsi gratuiti, organizzati dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune, rivolti alla cittadinanza.

Fino al prossimo 31 maggio le lezioni del “corso balli di gruppo”, rivolto agli ultra 65enni residenti nel comune di Fossacesia, si terranno nel centro parrocchiale "Concetta Massari", in piazza del Popolo, tutti i lunedì, dalle ore 16 alle ore 17:30.

Invece al teatro Nino Saraceni, tutti i mercoledì (ore 17-19) prosegue il corso “Il teatro delle emozioni” rivolto ai ragazzi di Fossacesia di età compresa tra i 6 ai 13 anni.

“Sono due corsi che hanno riscosso successo e apprezzamento perché hanno creato aggregazione, che era lo scopo principale che ci proponevamo di raggiungere, e per questa ragione abbiamo deciso di prolungarli fino al prossimo 31 maggio" dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore Maria Angela Galante che ringraziano la cooperativa praticabile "per il lavoro svolto in queste attività, che hanno consentito agli ultra 65enni e ai ragazzi di ritrovarsi e di potersi divertire".