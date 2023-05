A Fossacesia il convegno "Salute e mobilità sostenibile: un connubio imprescindibile"

Mercoledì 3 maggio, all'hotel Supporter Beach di Fossacesia, alle ore 16, c'è il convegno su "Salute e mobilità sostenibile: un connubio imprescindibile", organizzato dalla Regione Abruzzo. Lo rende noto l'assessore con delega all'Urbanistica, Nicola Campitelli.

L'incontro si aprirà con i saluti delle autorità. Presenti, tra gli altri, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Veri e lo stesso assessore Campitelli.

Alle 16.20 avrà inizio la prima sessione di lavori, incentrata sulle scienze motorie e il movimento pianificato, con gli interventi della dottoressa Laura Bortoli, docente Coni Abruzzo, sul tema della psicologia del movimento, e del dottor Alessio Martorella, dirigente medico di Diabetologia all'ospedale di Lanciano, che parlerà di esercizio fisico nella prevenzione e cura delle malattie metaboliche e cardiovascolari.

La seconda sessione, che si aprirà alle ore 17 ed è intitolata "Due ruote per un cuore sano... e non solo! Testimonianze di eccellenti persone con diabete di tipo 1", inizierà alle ore 17, con la relazione di Alessio Fresco, preparatore atletico e personal trainer, che parlerà dell'impatto dell'esercizio fisico sulla glicemia, seguito dall'intervento della dottoressa Mariella Montefusco, ambasciatrice italiana per dQ&A che affronterà il tema della "Medicina narrativa: diabete di tipo 1 e ciclo viaggi". I lavori proseguiranno con una tavola rotonda dal titolo "Il tempo dedicato alla ciclovia amatoriale e la mobilità sostenibile urbana ed extraurbana nel nostro territorio".

A conclusione, il saluto delle associazioni ADiFODV e Lions Club di Lanciano.