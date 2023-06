Bonus psicologo 2023: aumenta l’importo ma diminuisce la platea dei beneficiari

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il bonus psicologo 2023. Il Governo ha infatti stanziato la cifra di 5 milio di euro per rifinanziare questa agevolazione. Il contributo passa da 600 euro a 1500 euro ma i beneficiari saranno davvero pochissimi. Basti pensare che nel 2022 sono stati stanziati 25 milioni, che sono bastati a coprire solamente il 10% delle domande presentate.

L’Inps, a tal proposito, ha pubblicato le graduatorie, suddivise per regione e provincia autonoma, tenendo conto di Isee e ordine di presentazione.

Come presentare la nuova domanda

Per ottenere il nuovo bonus psicologo 2023 bisogna collegarsi al portale Inps. Attualmente non sono ancora disponibili le date per inserire la richiesta.

Il bonus psicologo è spendibile negli studi dei professionisti accreditati alla piattaforma Inps. Il beneficiario dovrà comunicare il proprio codice univoco alfanumerico per accedere all’agevolazione.