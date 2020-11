Black friday: i consigli del Codacons per evitare truffe e speculazioni nella giornata degli sconti

Anche se molti hanno già iniziato le promozioni da qualche settimana, domani (venerdì 27 novembre) sarà ufficialmente "Black Friday", il "venerdì nero" di sconti e promozioni importato dagli Stati Uniti.

Una giornata che coinvolgerà in Abruzzo circa 500 mila persone: secondo le stime del Codacons, tanti saranno i cittadini che coglieranno l'occasione per anticiparsi con l'acquisto dei regali di Natale. Una strenna su 3, il 35% sarà comprata proprio in questi giorni

"L’intera settimana di promozioni genererà in regione un giro d’affari pari a circa 55 milioni di euro, con una forte crescita rispetto allo scorso anno", spiega il Codacons.

Il Covid contribuirà ad abbattere ogni record di vendite: anche in Abruzzo sono cambiate le abitudini di acquisto delle famiglie, facendo crescere il numero di consumatori che si rivolge al web per le proprie spese. "Questo perché – spiega l’associazione - le restrizioni sul fronte dei negozi, la paura dei contagi e l’incertezza sul futuro del commercio tradizionale inevitabilmente spostano gli acquisti dai negozi fisici al web".

In testa alla classifica dei prodotti che saranno più acquistati dai cittadini della regione durante il Black Friday ci sono elettronica e hi-tech; abbigliamento, giochi e videogiochi seguiti da elettrodomestici, articoli aportivi, cura della persona, prodotti per la casa.

Come ogni anno. il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe durante il Black Friday, sempre in agguato specie quando si compra sul web, e diffonde i consigli utili per evitare fregature e brutte sorprese: