La banca che va contro tendenza e apre nuove filiali: taglio del nastro a Guardiagrele

La banca Generali Private va contro tendenza e apre nuove filiali: oggi il taglio del nastro a Guardiagrele per l’apertura di una nuova filiale, in via Occidentale, che sarà gestita dai dottori Gaetano e Luca Bronzi.

Presenti all'inaugurazione anche il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio e il parroco don Erminio Di Paolo.

“In un momento storico così complesso da un punto di vista finanziario, sanitario e geopolitico . ha detto il manager Abruzzo-Molise di banca Generali Private Alessandro Di Tunno - banca Generali concretamente continua ad investire nel territorio abruzzese. Abbiamo aperto l’ufficio di Guardiagrele proprio per essere sempre più vicini ai nostri clienti, privati e imprese, e per offrire loro la consulenza necessaria per pianificare e raggiungere con competenza e fiducia i loro progetti di vita".

In occasione dell’inaugurazione dell’ufficio di Guardiagrele, i consulenti hanno reso omaggio al paese ospitando una mostra personale del maestro Raffaele Di Prinzio, virtuoso dell’arte del ferro battuto attività che ha caratterizzato e reso celebre il territorio guardiese in tutto il mondo.

L’artista ha omaggiato Generali Private di un’opera dedicata che rappresenta il logo della Banca, lo storico Leone di San Marco.