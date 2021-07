L'Arap Abruzzo presenta i progetti “Icarus” e “Framesport”, finanziati sull’asse Interreg Italia-Croazia.

L’evento si è svolto oggi presso l’Hotel Ristorante “Grotta del Saraceno” a Vasto ed ha previsto anche un tour in barca tra i microporti abruzzesi, focus del progetto.

Nell’ambito del progetto “Icarus” è stata presentata l’app “Happy Travel”, frutto del progetto, che verrà fornita gratuitamente agli enti istituzionali come strumento di e per l’incentivo alla mobilità ecosostenibile sul territorio, in quanto facilita, tra le altre cose, l’accesso agli orari e alla pianificazione dei percorsi auto-bici nei nodi di trasporto. L’app sarà tanto più fruibile quanto più verrà implementata e diffusa dalle stesse amministrazioni, che potranno dare il loro contributo nei contenuti e nell’arricchimento costante

“Framesport” ha invece l’obiettivo di sviluppare a lungo termine i piccoli porti dell’Adriatico, concepiti con un ruolo di motore per la crescita sostenibile delle aree costiere. In tal senso sarà realizzata una piattaforma ICT come strumento operativo per la gestione dei porti, con miglioramento di efficienza e amministrazione delle aree funzionali.