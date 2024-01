Valanga sul monte Sirente travolge escursionisti: uno è morto

Una valanga si è staccata sul Monte Sirente travolgendo cinque escursionisti: una persona è morta e quattro persone sono state soccorse e tratte in salvo.

La valanga si è staccata nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio, lungo il canale Maiori, nel comune di Secinaro (L'Aquila).

La vittima è un esursionista di 45 anni. Come riferisce l'Ansa, il tecnico del Cnsas presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche ed il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto 118, il Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo e della guardia di finanza.