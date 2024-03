Estrazione di materiale lapideo senza autorizzazione, sequestrata una cava da 7mila metri quadrati

Una cava e il materiale estratto sequestrati, con conseguente interruzione dell'attività di estrazione, e il rischio di una sanzione molto salata per i responsabili.

È l'esito di un controllo dei militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestale di Chieti, disposto dal comando regione carabinieri forestale Abruzzo e Molise per l’accertamento di illeciti in materia di attività estrattive.

In particolare, i militari hanno accertato lavori di estrazione di materiale lapideo che avvenivano, stando alle contestazioni, in assenza della prevista autorizzazione. A seguito di un controllo effettuato con funzionari della Regione Abruzzo, ufficio risorse estrattive del territorio, i militari hanno riscontrato la violazione dell’art. 28 c. 1 della legge regionale n.54/83, constatando l’illecita escavazione su aree non ricomprese all’interno dell’area di cava.

Così, hanno elevato un verbale amministrativo, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10.032 euro, oltre a una sanzione risarcitoria, da calcolare in base all’illecita escavazione.

Il personale del nucleo investigativo, per interrompere l’attività illecita, ha sottoposto a sequestro amministrativo parte del materiale abusivamente prelevato, interdicendo l’accesso a un’area di cava di oltre 7.000 metri quadrati mediante l’apposizione di sigilli.

La Regione Abruzzo ha disposto la provvisoria sospensione dell’impianto, in attesa della produzione di documentazione da parte della ditta.