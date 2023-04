Smog e traffico pesante al Bivio Brecciarola, i residenti contro l'amministrazione: "Pensa solo ai lavori del centro storico"

Trovare alternative di sicurezza per evitare la circolazione dei camion sulla via per Popoli, al Bivio Brecciarola, non sarà un processo veloce, come ha ribadito di recente l’assessore al Traffico Rispoli, ma gli abitanti della zona non intendono certo rassegnarsi davanti ai pericoli legati al passaggio ad alta velocità dei mezzi che raggiungono la discarica della Deco e a una ridotta qualità della vita dovuta ai cattivi odori che li costringono a vivere con le finestre chiuse e a non poter più a passeggiare sui marciapiedi o a far giocare i bambini fuori.

“L’amministrazione comunale continua a considerare gli abitanti delle periferie, e in particolare quelli di Bivio Brecciarola, cittadini di serie B – attaccano i residenti della zona - pur essendo questi ultimi sottoposti alla stessa pressione fiscale di quelli residenti nel centro urbano di Chieti alta. Ciò che desta sgomento è la capacità degli amministratori di riuscire a pianificare e investire le risorse economiche comunali solo per lustrare il centro cittadino della parte alta, mentre risultano incapaci di risolvere l’annoso problema legato alla viabilità di Bivio Brecciarola”.

Accuse pesanti da parte dei residenti i quali da tempo auspicano l’introduzione di dossi o limitatori di velocità per rendere più sicura la zona, come da petizione consegnata ormai quasi due anni fa.

Gli stessi si chiedono “come mai la viabilità dell’attigua area artigianale possa essere utilizzata, in entrambi i sensi di marcia e senza alcuna limitazione dai mezzi della Tua e invece vengano addotti una serie di vincoli all’utilizzo dello stesso sistema viario da parte dei camion della Deco”.

L’utilizzo della viabilità alternativa dell’area artigianale era previsto in un accordo di programma siglato tra il Comune di Chieti e la Deco al fine di superare le criticità connesse alla viabilità esistente, soprattutto quella di Bivio Brecciarola, con l'impegno a realizzare le opere di manutenzione e sistemazione della strada provinciale di via per Popoli, nel tratto alternativo tra la discarica di contrada Casoni e l’asse attrezzato.

“La società Deco dunque – ricordano i cittadini - ha rispettato l’impegno sottoscritto versando al Comune di Chieti la somma di 300mila euro più iva, come da determina n. 521/2018".

Ancora oggi gli abitanti di Bivio Brecciarola chiedono all’amministrazione comunale teatina "che fine hanno fatto i soldi versati dalla Deco per risolvere i problemi legati alla deviazione della viabilità della loro frazione” e annunciano il coinvolgimento degli amministratori della Regione per poter concretizzare un intervento il più presto possibile.