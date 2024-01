È morta la musicista rimasta ustionata nella sua abitazione alla Civitella

Non ce l’ha fatta Liudmyla Vershynina, la musicista ucraina rimasta gravemente ustionata dieci giorni fa nella sua abitazione in via dei Celestini a Chieti. Troppo gravi le ustioni di secondo grado riportate su circa il 60 per centro del corpo: la donna è morta nel centro grandi ustionati dell'ospedale Sant’Eugenio di Roma dove era stata trasferita dopo un primo ricovero in prognosi riservata al policlinico di Chieti.

Percussionista, di soli 40 anni, Liudmyla Vershynina faceva parte dell’orchestra I virtuosi di Kiev, da mesi ospite a Chieti in virtù di un programma di protezione Ue assieme al marito, violoncellista, che non era presente in casa al momento della tragedia.

L’incendio era divampato nell’abitazione del centro storico teatino la sera del 4 gennaio, partito da una stufetta elettrica che era accesa vicino al divano e che avrebbe bruciato alcuni panni che erano stati messi ad asciugare. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa. Nel rogo era morto poco dopo anche il cane della donna e l'abitazione era stata posta sotto sequestro.

Oggi il tristissimo epilogo.