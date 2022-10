Carambola tra auto in viale Amendola: due feriti al pronto soccorso, cinque vetture coinvolte

Un boato ha squarciato un tranquillo pomeriggio in centro città, poi le sirene delle ambulanze e le urla dei feriti. È accaduto intorno alle 18 di oggi, sabato 15 ottobre, lungo viale Amendola: teatro di una carambola fra auto. Cinque i mezzi coinvolti, due i feriti e momenti di paura tra i residenti.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Chieti un suv Ford e una Fiat Punto sono entrati in collisione sul viale, poco prima dell’incrocio con via Nicolini. La prima auto percorreva viale Amendola in direzione di via Nicolini, la seconda scendeva verso via Papa Giovanni XXIII.

Alla guida del suv c'era un trentenne di nazionalità albanese, mentre sulla Punto c'era un teatino di 84 anni, che guidava con la moglie seduta accanto.

L’urto, di forte entità, ha interessato le parti frontali/laterali di entrambi i mezzi: dopo l’impatto, il suv ha continuato la sua marcia, andando a collidere con altri veicoli in sosta e danneggiandoli.

Moglie e marito, rispettivamente conducente e passeggero della Fiat Punto, sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ricoverati in ospedale: le loro condizioni di salute, fortunatamente, non appaiono gravi.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora, per consentire i rilievi tecnici e il recupero dei veicoli incidentati. Sul posto per le attività di accertamento e la regolamentazione del traffico sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Chieti, coordinate dal vice comandante Fabio Primiterra.