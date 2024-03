Colpo al cuore dello sport teatino: ladri nel palazzetto di Colle dell'Ara rubano palloni e attrezzature mediche

Sono riusciti a introdursi nel palazzetto dello sport di Colle dell'Ara e, indisturbati, hanno aperto il magazzino usato dalle varie società, portando via attrezzature e oggetti di valore. Un colpo non da poco per le società sportive teatine che si allenano nella struttura di Chieti Scalo, che domani, dopo aver stilato l'elenco di tutto il materiale rubato, andranno a sporgere formale denuncia in questura.

Il furto è stato scoperto nella serata di ieri, dopo la mezzanotte, quando il dirigente di una delle società sportive che hanno la struttura di Colle dell'Ara come quartier generale si è recato nel palazzetto per prendere del materiale.

A quel punto, si è reso conto che gli uffici erano stati messi a soqquadro e che dal magazzino mancavano diverse attrezzature: palloni da basket, alcuni palloni da pallavolo, borse mediche, persino un televisore 55 pollici. È invece stato lasciato intatto il distributore automatico di bevande e snack e non sono stati rubati i palloni da pallavolo più pregiati. Un danno complessivo stimato oltre i mille euro.

Al momento, non è chiaro come i ladri siano riusciti a introdursi nel palazzetto. Quel che è certo è che ieri pomeriggio la struttura ha ospitato una partita dell'Horizon Basket, terminata intorno alle 20.30, per cui il colpo è stato messo a segno nel corso delle poche ore trascorse fra la fine dell'incontro e l'arrivo del dirigente che ha fatto l'amara scoperta.

I malviventi, presumibilmente più di uno, sono riusciti a sfondare le porte di due uffici comunicanti, che erano chiusi a chiave, che erano stati svuotati per via dei lavori in corso nel palazzetto. Dopodiché, sono riusciti a entrare nel magazzino usato dalle varie società: oltre a quella di basket, la Pallavolo Chieti 1996 e il Città di Chieti calcio a 5.

Un colpo al cuore dello sport cittadino, che vede in queste ore le varie società, che collaborano da sempre in armonia, unite in un momento difficile.