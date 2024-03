Fugge all'alt dei carabinieri e scatta l'inseguimento: guidava ubriaco e senza aver mai conseguito la patente

Guidava una Ford Focus in stato di ebbrezza e senza patente con un passeggero a bordo. Il fatto risale alla notte del 16 marzo scorso quando un veicolo non si è fermato all'alt imposto dalla pattuglia dei carabinieri di Borrello durante un posto di controllo lungo la statale 652, all’altezza di Villa Santa Maria. La vettura si è dileguata velocemente fino a raggiungere l’uscita di Atessa dove, al termine di un breve inseguimento, è stata fermata dalla pattuglia del Norm della Compagnia carabinieri di Atessa e da un’altra pattuglia giunta in ausilio dalla Compagnia di Lanciano.

Sul veicolo due persone: un passeggero di nazionalità marocchina e un 23enne di Terlizzi che era alla guida praticamente ubriaco, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito come risultato dal test. Il giovane guidava senza aver mai conseguito la patente di guida, motivo per il quale gli è stata contestata una sanzione di 5.100 euro. Lo stesso dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.