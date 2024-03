Allarme bomba a Trani: circolazione ferroviaria in tilt e ripercussioni sulla linea Adriatica

Traffico ferroviario in tilt da questa mattina (lunedì 25 marzo) anche sulla linea Adriatica che percorre l'Abruzzo per verifiche delle forze dell’ordine lungo il tratto interessato e nelle stazioni di Barletta, Trani e Bari. Alla stazione di Trani stamani un biglietto che annunciava la presenza di ordigni in due istituti scolastici della città (uno esplicitato e l'altro no), oltre che nella stessa stazione, sarebbe stato trovato all'interno di una valigetta lasciata incustodita. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli.

A ora di pranzo Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Pescara resta sospesa tra Bari Centrale e Barletta.

I treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità e intercity, stanno subendo cancellazioni parziali, totali e ritardi al momento oltre i 300 minuti.