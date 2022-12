Alla presentazione del Fight Clubbing International Championship anche Yelfri Guzman, il cuoco-pugile ferito a colpi di pistola

Ci sarà anche il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, ferito a colpi di pistola mentre stava lavorando come cuoco a Pescara, alla presentazione del Fight Clubbing International Championship di domani, venerdì 16 dicembre, nella sala riunioni di Confesercenti al Theate Center di Chieti, in via Domenico Spezioli.

L'evento, giunto alla 30esima edizione, invece è in programma sabato 17 dicembre al PalaTricalle di Chieti in collaborazione con Venator Fc13.

Si tratta del più grande evento di sport da combattimento d'Italia.

Alla presentazione, a cui parteciperanno il sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone, il promotore dell’evento Andrea Sagi e gli altri motori organizzativi, sarà presente anche il giovane pugile Yelfry Rosado Guzman, ferito con tre colpi di pistola mentre era a lavoro lo scorso aprile, tornato nella sua casa di Chieti da qualche giorno, per lanciare un messaggio contro la violenza in ogni sua forma.

Con lui ci saranno l’ex campione italiano di pugilato Emanuele Cavallucci e i campioni Davide Armanini, Amansio Paraschiv, Andrea Liuzzi, Martin Meoni, Luigi Alfieri, Enrico Pellegrino e Aixay Hernandez, che, a partire dalle ore 18:30 del 17 dicembre, incroceranno tibie e guantoni all'interno dell’arena, dando vita a 8 match professionistici di kickboxing, pugilato e muay thai sul ring e a 8 match pro di Mma che vedranno entrare nell’ottagono alcuni tra i migliori combattenti di arti marziali miste, trasmessi in diretta mondiale sull’emittente americana Ufc Fight Pass.

In palio il titolo del mondo Wako di K-1 e il titolo del mondo Wmc di muay thai! Ospite d’onore, l’ex sfidante al titolo del mondo e attuale numero 4 del ranking dei pesi medi, Marvin Vettori. L’evento è sostenuto e patrocinato dal Comune di Chieti, dalla Regione Abruzzo, dal Coni Abruzzo, dalla federazione italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat, dalla fderazione pugilistica Italiana Fpi e dall’Opes.