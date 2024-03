Il presidente della Regione Marsilio visita la Fiera dell'agricoltura e si cimenta nella preparazione delle ferratelle [FOTO]

Visita del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi, alla 62esima Fiera dell’Agricoltura di Lanciano, dove ha sottolineato il sostegno istituzionale a un settore cruciale per lo sviluppo economico e sociale della regione, esprimendo un plauso per l’eccellente organizzazione. Durante la sua visita agli stand, Marsilio ha evidenziato il notevole salto di qualità registrato negli anni e l’impegno della Regione nell’assicurare adeguati spazi e strutture per un evento di così alto livello.

“Si tratta di una fiera che continua a crescere – ha affermato il presidente Marsilio, lodando il lavoro svolto dall’organizzazione della fiera e dalla neo presidente Ombretta Mercurio – Il suo impatto va ben oltre i confini regionali. Il Polo Fieristico di Lanciano non è solo un punto di riferimento per l’Abruzzo, ma coinvolge operatori da ogni parte d’Italia, contribuendo a promuovere la conoscenza dell’agricoltura, dell’alimentazione sana e del benessere. Da parte nostra si è trattato anche di Un lavoro teso al recupero edilizio visto che i capannoni erano ormai in una condizione di difficile gestione per poter ospitare una fiera del livello che merita Lanciano”.

Marsilio ha sottolineato l’importanza di un impegno costante per il settore agricolo, segnalando l’inserimento nei fondi di coesione nel quadro dell’accordo strategico con la Presidente Meloni. “Abbiamo destinato una quota significativa dei fondi di coesione all’agricoltura, il 15% circa, – ha dichiarato il Presidente - un segnale forte del nostro impegno per il rilancio strutturale di questo settore vitale. In particolare le risorse sono destinate a migliorare gli impianti di irrigazione dei consorzi di bonifica, la realizzazione di invasi e le attività di depurazione. Garantire un ciclo idrico efficiente è fondamentale per un’agricoltura sostenibile e resiliente, specialmente in un contesto di cambiamenti climatici”.

Il presidente ha inoltre evidenziato l’importanza della partecipazione degli studenti alla Fiera, sottolineando il ruolo educativo e formativo dell’evento. “La presenza delle scuole qui oggi è un segno tangibile dell’interesse delle nuove generazioni verso i temi dell’agricoltura e del benessere alimentare”, ha dichiarato Marsilio, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nel dibattito e nelle pratiche legate al settore agricolo.

Sono stati 450 gli studenti che questa mattina hanno trascorso una giornata diversa dal solito in occasione della visita alla fiera di Lanciano. Le scuole primarie di Lanciano sono state accolte da Coldiretti Chieti nel padiglione n.3 per una lezione sul mondo del miele e sull’importanza dell’apicoltura per il bene del pianeta con la fattoria l’Arnia di Adina di Tornareccio e l’apicoltura Adi.

Cinquanta minuti in compagnia di una vera arnia alla scoperta dei segreti del miele suscitando l’attenzione dei piccoli studenti che, al termine, hanno fatto domande interagendo con curiosità con gli apicoltori presenti.

Intanto, nello spazio Coldiretti, il presidente Marsilio ha incontrato il direttore di Coldiretti Chieti Luca Celestino e i produttori di Campagna Amica e Coldiretti Donne Impresa. Tra gli immancabili selfie e strette di mano, è stato poi coinvolto dalle imprenditrici di Coldiretti donne impresa e dall’agrichef Elisabetta Caniloro in una attività divertente: la preparazione di una ferratella tradizionale. Una “sfida” che il presidente non ha affatto disdegnato, scommettendo sulla riuscita del dolce tipico che, con ottimo risultato, è stato cotto “secondo tradizione”. “A parte i momenti più leggeri, l’incontro con il presidente della Regione Abruzzo è stato un modo per fare il punto sulle problematiche del settore – dice Luca Celestino, direttore di Coldiretti Chieti. La provincia chietina, che ospita la fiera, è una provincia a forte vocazione agroalimentare con eccellenze e qualità che vanno valorizzate e tutelate”. Soddisfatto anche il presidente di Coldiretti Chieti.

"Sono stati quattro giorni intensi e ricchi di attività, confronti e incontri – dice Pier Carmine Tilli – la fiera di Lanciano si conferma un appuntamento importante per il settore ma anche un evento di confronto tra produttori e consumatori”.