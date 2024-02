Visita istituzionale del ministro Salvini all'aeroporto d'Abruzzo [FOTO]

Visita istituzionale, ieri, del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini all’aeroporto d’Abruzzo. Ad accoglierlo il presidente della Saga Vittorio Catone, il direttore generale Luca Bruni, i membri del Cda e i rappresentanti dell’Enac, Fabio Marchiandi, direttore della Direzione centrale coordinamento aeroporti e diritti del passeggero, Gabriele Squillaci, direttore della direzione standardizzazione attività handling e security e Grazia Caligiore, referente Enac dello scalo.

Alla presenza di tutti gli operatori aeroportuali, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui tanti interventi di potenziamento in corso o che stanno per partire per migliorare l’infrastruttura aeroportuale. Il primo riguarda l’allungamento della pista di volo di 386 metri. Un investimento da 7 milioni e mezzo che migliorerà la sicurezza e consentirà allo scalo di accogliere collegamenti anche intercontinentali.

Oggetto della riunione anche i lavori di completamento delle infrastrutture cargo e interventi di efficientamento energetico. Le opere da 2.720.000 euro riguardano l’ampliamento dell’edificio esistente, da utilizzare quale stoccaggio merci, nel rispetto del Piano di sviluppo aeroportuale. Altri interventi di avvio imminente, del valore di 2 milioni 580 mila euro, verranno effettuati per l’adeguamento sismico dell’aerostazione. Il fabbricato nel suo complesso è costituito da quattro corpi giuntati tra di loro. L’adeguamento concerne solo i tre corpi realizzati negli anni ’90, in quanto l’ultimo lato ovest è stato realizzato di in base alle norme tecniche di costruzione 2008. Il quarto intervento è relativo all’adeguamento impiantistico delle strutture cargo e delle infrastrutture di accesso. Con 1.140.000 euro verrà riconvertito l’hangar a edificio logistica/cargo, adeguando l’impiantistica e realizzando le necessarie aperture per il carico lato Tiburtina, il piazzale e la viabilità di accesso. Infine, 310 mila euro sono destinati agli adeguamenti dell’impianto elettrico e antincendio e di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco.

“Abbiamo colto l’occasione della visita del ministro non solo per fare il punto su tutti gli interventi che andranno a migliorare i servizi di Abruzzo Airport - ha detto il presidente della Saga Catone - ma anche per chiedere un suo intervento per quanto riguarda l’addizionale comunale. Per gli aeroporti medio piccoli questo costo rappresenta un freno alla crescita da noi preventivata. E poi il tema delle reti territoriali: chiediamo regole chiare e uguali per tutti gli aeroporti”.

“Mi fa piacere che al fianco dello sviluppo commerciale si stia lavorando anche sul tema cargo - ha commentato il ministro Salvini - I numeri prospettici dei prossimi anni preannunciano che coloro che verranno in Italia aumenteranno e quindi bisogna avere infrastrutture operative. Dovete essere orgogliosi dei risultati raggiunti e alla luce del record dei passeggeri 2023, mi prenoto per essere qui per festeggiare presto il milionesimo passeggero”.