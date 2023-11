Il Tg2 Italia Europa racconta Fossacesia e la genesi della Via Verde [VIDEO]

Breve pagina dedicata a Fossacesia, oggi, nel corso del Tg2 Italia Europa, che questa settimana si sta occupando in maniera approfondita dell'Abruzzo.

L'inviato Andrea Romoli, in collegamento dalla località di mare, ha intervistato Moreno Di Biase, istruttore di ciclismo del posto. Un'occasione per parlare della pista ciclopedonale della Via Verde e della sua genesi, lungo il percorso su cui, un tempo, passava il tracciato ferroviario.

Oggi, è diventato un luogo fortemente attrattivo per la regione, anche grazie alla partenza del Giro d'Italia proprio da Fossacesia, con i suoi 43 chilometri di ciclovia da Ortona a Vasto, interamente sul mare

