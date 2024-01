"Ennesima scena di insofferenza di un politico di fronte alla domanda di un cronista": il sindacato giornalisti su Bonaccini irritato a Vasto

"Il sindacato dei giornalisti abruzzesi resta basito per l’ennesima scena di insofferenza di un politico, in questo caso il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, di fronte alla legittima domanda di un cronista. Una reazione volgare e scomposta a un quesito non gradito. Pretendere domande su misura non appartiene alla democrazia e non rispetta il ruolo della stampa".

La vicenda riguarda quanto accaduto tra Stefano Bonaccini e il direttore di ChiaroQuotidiano, Michele D'Annunzio ieri 20 gennaio a Vasto. Il presidente del Partito Democratico e della giunta regionale dell'Emilia Romagna era appena arrivato a Palazzo d’Avalos all'incontro per sostenere Luciano D’Amico, candidato presidente della Regione Abruzzo per la coalizione che raggruppa centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

Bonaccini si era fermato per qualche minuto per farsi intervistare. A una domanda che aveva come tema il Superbonus si è irritato.

"Quanto accaduto a Vasto ai colleghi di ChiaroQuotidiano - si legge nella nota del sindacato giornalisti - durante l’intervista a Bonaccini, ci ricorda ancora una volta quanto l’Italia sia un paese poco ospitale per i giornalisti, continuo bersaglio della classe politica e non solo".

Sul caso è intervenuto anche il senatore e segretario regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi."Esprimo la mia piena solidarietà al giornalista e direttore della testata abruzzese 'Chiaro Quotidiano', Michele D’Annunzio, e all’intera redazione, per l'attacco verbale subito ieri a Vasto, durante un'intervista, da parte del presidente del Pd e della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Ciò che è accaduto è sconcertante, poiché il giornalista è stato attaccato semplicemente per aver posto legittime domande riguardo il Superbonus, tematica di grande interesse per molte aziende e famiglie abruzzesi. Quanto accaduto deve far riflettere anche perché si è svolta di fronte all'indifferenza del candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra, Luciano D’Amico, del segretario regionale abruzzese del Pd, Daniele Marinelli, e del sindaco di Vasto, Francesco Menna, i quali hanno preferito rimanere in silenzio, a tratti sorridendo, anziché difendere la libertà di stampa e il giornalista coinvolto".