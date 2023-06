Al via il nuovo programma di sfalci e manutenzione del verde pubblico: calendario e zone interessate

Il Comune di Chieti comunica l’avvio del nuovo programma di sfalci e manutenzione del verde pubblico nei quartieri, strade e piazze della città. Si comincia da oggi, lunedì 26 giugno, dal Tricalle per andare avanti tutta l’estate.

Di seguito il calendario completo.

Tricalle dal 26 giugno

Via Alfedena, via dei Caudini, via P. D'Angelo, via G.N. Durini, via degli Equi, via degli Ernici, via dei Frentani, via dei Lucani, via dei Marsi, via Ovidio Nasone, die dei Palmensi, via dei Peligni, via dei Pentri, via F.S. Petroni, via Picena, via Picentri, via Domenico Priori, via Luigi Renzetti, via dei Sabelli, via dei Sabini, via Sallustio, via Silio Italico, via Strabone, via G. Tomei, piazzale Tricalle, via F. Verlengia, via dei Volsci.

San Salvatore dal 3 luglio

Strada delle Cave, strada dei Frutteti, strada Rapposelli, strada Rocchette, strada San Salvatore, strada Vallepara, strada Vallone Fagnano, strada dei Vigneti, Villaggio del Fanciullo.

San Martino, dal 10 luglio

Strada dell’Acquedotto, via Adriani, strada Bassino, strada Belvedere, via Bezzecca, via P. Borrelli, via Caponnetti, strada Collebello, strada del Crocifisso, via San Curtatone, via Salvo D’Acquisto, via M. Del Fico, via Padre Gaetano Di Pretoro, strada del Fiume, strada Fosso Paradiso, via Goito, via Isonzo, strada La Torre, via dei Mille, via Montello, strada Mucci, strada degli Oliveti, via Piave, strada San Martino, piazza San Martino, strada Selvaiezzi, strada Solferino, strada Storta, strada Trolli, strada degli Uliveti, via Villafranca, via Vittorio Veneto, strada Vracone

Collerotondo, dal 17 luglio

Strada Cascini, strada Castellini, strada Chiusa, strada Colle Lettone, strada Colle Rotondo, strada di Colle San Paolo, strada dei Colli, strada dei Fiori, strada Fonte Chiusa, strada Fonte Reale, via dei Frentani (2° Tratto), strada Gigli, strada Grande, strada Iachini, strada Imbastaro, strada Madonna del Carmine.

Collerotondo dal 25 luglio

Strada Maligni , strada Marino, strada Massantonio, strada Pantani, strada Pignatari, strada delle Pinete, strada dei Pioppi, strada Polce, strada dei Pozzi, strada Primavilla, strada per San Giovanni Teatino, strada Spilorzi, strada per Torrevecchia Teatina, strada Trocco, strada Valle Cupa, strada Valle Lunga, strada, Vedizzo, strada Villa Obletter, strada Villa Toppi.

Colle Marcone- Buoncosiglio dall’1° agosto

Via P. Bentivoglio, strada Brecciata, strada del Buon Consiglio, strada dei Canneti, via Cavalier Senzio, strada di Colle Marcone, strada Costa Della Vecchia, strada Fosso Canino, strada della Pace, strada Licini, strada Ombrosa, via Orta, strada San Donato, via Verrano.

Santa Barbara, Amiterno, Stadio, Santa Filomena dal 7 agosto

Strada dei Cipressi, strada Di Renzo, strada Fontanelle, via Fonte Ricciuti, strada Sant’Ilio, strada Marcantonio, strada Peschiera, via Santa Barbara, via P. Saraceni, via Amiterno, via Bomba, via Casalbordino, via Modesto della Porta, via Fino, strada del Frantoio, via Osento, strada Pila, via Salinello, strada San Fele, strada Scoscesa, strada del Serbatoio, via C. Tresca, strada Vecchia.

Brecciarola dal 21 agosto

Via Alento, via Arielli, via Aterno, via Aventino, strada Calabrese (Cont), via Giovenco, strada Lavino, via Liri, via Moro, via Sagittario, via Saline, strada del Tratturo, strada Treste, via Vomano, via Vella.

Colle dell'ara-Vestini dal 28 agosto

Via Filetto, via T. Gentile, via Fulgenzio La Valle, via Miglianico, via Filippo Molino, via Montenerodomo

Madonna del Freddo dal 28 agosto

Strada Bascelli, via Campana, strada Corta, via A. G. Di Donato A.G., via Anelli Fieramosca, strada Fonte Chiara, strada Fonte Cruciani, strada Fonte Scura, via Grotte, via Ettore Ianni, strada La Villetta, strada dei Laghi, strada Madonna Del Freddo, via Filippo Masci, via A. Saliceto, via E. Serrano, strada per Villamagna.

Sant’Anna- Piazza Garibaldi dal 28 agosto

Via Guido Albanese, via Nicola Da Guardiagrele.

Arenazze 2° tratto – Madonna degli Angeli – Piana Vincolato dal 28 agosto

Via Arenazze, via Ciampoli, strada Fonte Canale, via Fonte Vecchia, viale Majella, via dei Platani.

Viale Amendola, Villa Comunale dal 28 agosto

Strada Santa Maria Calvona, via gen. Spatocco Gen. C. (Tratto), via Terme Romane.

Filippone, via San Camillo de Lellis dal 28 agosto

Via M. De Pasqua, strada Fasoli

Scalo – Stazione Ferroviaria dal 28 agosto

Via C. Altobelli, via Orsogna.

“Riparte così la manutenzione del verde programmata su tutte le strade della città – dichiarano il sindacoDiego Ferrara e gli assessori Stefano Rispoli e Chiara Zappalorto al Verde e all’Ambiente – . Un’azione importante, che rappresenta una priorità, nonostante le condizioni economiche della città. Siamo partiti con qualche settimana di ritardo a causa del maltempo, ma abbiamo chiesto a chi procede che il programma di sfalcio vada avanti spedito, per restituire decoro e soprattutto sicurezza alle arterie stradali e piazze e vie interessate. Ringraziamo i cittadini per la costante opera di segnalazione che portano avanti, evidenziando le aree più toccate dal proliferare di erbe e vegetazione, nonché per la pazienza, ma quest’anno a causa delle condizioni meteo abbiamo dovuto attendere, perché la manutenzione fosse più duratura, infatti non solo Chieti deve affrontare i lavori in corsa, ma anche gli altri capoluoghi e centri vicini sono in questi giorni alle prese con il verde”.