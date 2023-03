Nuovo salotto culturale in centro storico: venerdì l'inaugurazione

Un luogo di cultura, arte e musica: aprirà domani, venerdì 10 marzo, Art. Abruzzo: un nuovo salotto culturale a disposizione di cittadini ed enti nel cuore di Chieti.

L'inaugurazione è in programma alle 18 nei locali in via Tabassi, traversa di corso Marrucino, davanti all'ex cartaria abruzzese. Per l'occasione saranno esposte le opere del Maestro Luciano Primavera, di Antonella Di Cristofaro, dello scultore e curatore Giampaolo Di Mattia, di Rita Arba.

Inoltre, si esibirà in concerto il violinista di fama internazionale Valentino Alessandrini.

Art Abruzzo si trova in via Tabassi n. 8, in un palazzo storico: nasce su iniziativa di Frank William Marinelli, un giovane da sempre in prima linea nel campo culturale teatino, attualmente coordinatore nazionale Federcori, coordinatore Cori d’Abruzzo e Molise Chorus Inside, presidente di Camminando Insieme di Chieti, nonché vicepresidente dell’associazione Giardino delle pubbliche Letture di Chieti.

“Art Abruzzo è un salotto culturale, uno spazio per promuovere le attività culturali, artistiche,in particolare le attività socialidelle associazioni del territorioper valorizzare la città di Chieti e il territorio Abruzzese” commenta Marinelli ringraziando in special modo “Donna Elena Galliani e agli eredi del cavaliere ufficiale Giuseppe Serafini, Angelo, Roberta e Marina Serafini, per averci affidato uno dei locali storici tra i più suggestivi ed ampi del loro prestigioso patrimonio”.

Domani è il programma il taglio del nastro e la presentazione dello staff del salotto culturale dove è prevista l’esposizione artistica; l’ingresso è libero, a conclusione ci saranno un brindisi finale e il buffet.